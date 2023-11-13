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РФ перебрасывает оккупантов гражданской авиацией в Ростов на войну против Украины – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 10:45
РФ перебрасывает оккупантов гражданской авиацией в Ростов на войну против Украины – ЦНС - Фото
Фото: Центр сопротивления

Российская гражданская авиакомпания I-Fly Airlines выполняет спецрейсы для Минобороны оккупантов и перебрасывает мобилизованных захватчиков в Ростов, оттуда те едут воевать против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

"По данным Центра национального сопротивления, российское Минобороны продолжает практику применения гражданских авиакомпаний в военных целях. В частности, авиакомпания I-Fly Airlines выполняет спецрейсы из Новосибирска в Ростов. В дальнейшем личный состав направляется в Украину", – пишет ведомство.

Центр сопротивления отмечает, что российское Минобороны системно использует гражданские авиакомпании, дотируя их, поскольку после введения ряда санкций авиакомпании РФ понесли "существенные финансовые потери".

Соответственно, приближенные к российским властям владельцы авиакомпаний получают заказы от Минобороны РФ, чтобы заработать "хоть какие-то средства", объясняет ЦНС.

Авиакомпанией I-Fly Airlines владеет Александр Буртин, также он является соучредителем и совладельцем российской туристической компании Tez Tour; гендиректор авиакомпании – Кирилл Романовский, против него Украина ввела санкции.

  • Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе Росавиации, предоставившему гражданские самолеты для перебрасывания  военных РФ на фронт.
  • Гендиректор "Уральских авиалиний" получил подозрение, из-за того что предоставлял в доступ Минобороны оккупантов самолеты компании.
  • В марте 2022 года стало известно, что российскому Аэрофлоту из-за санкций уже в августе придется начинать разбирать отдельные самолеты на запчасти. В августе российские авиакомпании начали разбирать авиалайнеры, чтобы обеспечить себя запчастями.

Читайте также: В самолете, который Россия украла у западной компании, отказала гидросистема во время полета

Артём Джерипа
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