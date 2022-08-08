Российские авиакомпании уже начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций – Reuters

Российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством Аэрофлот, разбирают авиалайнеры, чтобы обеспечить запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

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Совет использовать некоторые самолеты на запчасти, чтобы остальные самолеты иностранного производства могли продолжать летать как минимум до 2025 года, авиакомпаниям дало российское правительство в июне.

Санкции, введенные против России, не позволяют ее авиакомпаниям получить запасные части или пройти техническое обслуживание на Западе.

По словам одного из источников, сейчас Аэрофлот разбирает Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350. Причем Airbus, говорит собеседник агентства, почти новый.

Также источник сообщил, что некоторое оборудование было снято с самолетов Boeing 737 и Airbus A320 Аэрофлота, поскольку ему нужны были запчасти этих моделей для других Boeing 737 и Airbus A320.

После нападения России на Украину 24 февраля Европейский Союз и США закрыли небо для российских самолетов. ЕС также запретил европейским компаниям поставлять, сдавать в лизинг, предоставлять техническое обслуживание и страховать самолеты в России.

Позже Евросоюз принял поправку к санкциям, разрешив лизинговым компаниям продать российским авиакомпаниям находящиеся на территории России самолеты. В мае стало известно, что Аэрофлот воспользовался этой возможностью, выкупив восемь Airbus A330.

В мае агентство Bloomberg спрогнозировало, что Аэрофлот из-за санкций уже через три месяца будет вынужден приступить к разборке отдельных самолетов на запчасти.

Вадим Ребрина

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