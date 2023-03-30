UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ перебрасывала войска к Украине на гражданских самолетах, помог глава Росавиации – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 18:01
РФ перебрасывала войска к Украине на гражданских самолетах, помог глава Росавиации – СБУ - Фото
Александр Нерадько (Фото: СБУ)

Служба безопасности сообщила о подозрении главе Росавиации, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт. Об этом сообщает СБУ.

Как отмечается, украинская спецслужба собрала доказательную базу на руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Александра Нерадько.

По данным СБУ, глава Росавиации способствовал Минобороны РФ в переброске оккупационных группировок к госгранице Украины, а также на территорию временно оккупированного Крыма.

"Для этого он привлек четыре российские авиакомпании, предоставившие свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и врага", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что с конца сентября по ноябрь 2022 года при содействии Нерадько страна-агрессор переправила в аэропорты "Платов" в Ростовской области и "Симферополь" более 3000 военных и большое количество боеприпасов.

В дальнейшем оккупационные подразделения были задействованы в боевых действиях против Сил обороны на восточном и южном фронтах.

Следователи СБУ сообщили Нерадько о подозрении в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

  • 20 марта СБУ заявила о задержании в Одессе агента ФСБ РФ среди местных жителей, собиравшего разведданные о новых подразделениях Сил обороны.

Читайте также: СБУ заявила о задержании пограничника, который готовил "сливы" для российской ФСБ

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сбу Росавиация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 