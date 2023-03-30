РФ перебрасывала войска к Украине на гражданских самолетах, помог глава Росавиации – СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении главе Росавиации, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт. Об этом сообщает СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, украинская спецслужба собрала доказательную базу на руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Александра Нерадько.

По данным СБУ, глава Росавиации способствовал Минобороны РФ в переброске оккупационных группировок к госгранице Украины, а также на территорию временно оккупированного Крыма.

"Для этого он привлек четыре российские авиакомпании, предоставившие свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и врага", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что с конца сентября по ноябрь 2022 года при содействии Нерадько страна-агрессор переправила в аэропорты "Платов" в Ростовской области и "Симферополь" более 3000 военных и большое количество боеприпасов.

В дальнейшем оккупационные подразделения были задействованы в боевых действиях против Сил обороны на восточном и южном фронтах.

Следователи СБУ сообщили Нерадько о подозрении в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

20 марта СБУ заявила о задержании в Одессе агента ФСБ РФ среди местных жителей, собиравшего разведданные о новых подразделениях Сил обороны.

Читайте также: СБУ заявила о задержании пограничника, который готовил "сливы" для российской ФСБ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.