РФ перебрасывала войска к Украине на гражданских самолетах, помог глава Росавиации – СБУ
Служба безопасности сообщила о подозрении главе Росавиации, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт. Об этом сообщает СБУ.
Как отмечается, украинская спецслужба собрала доказательную базу на руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Александра Нерадько.
По данным СБУ, глава Росавиации способствовал Минобороны РФ в переброске оккупационных группировок к госгранице Украины, а также на территорию временно оккупированного Крыма.
"Для этого он привлек четыре российские авиакомпании, предоставившие свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и врага", – говорится в сообщении.
Следователи установили, что с конца сентября по ноябрь 2022 года при содействии Нерадько страна-агрессор переправила в аэропорты "Платов" в Ростовской области и "Симферополь" более 3000 военных и большое количество боеприпасов.
В дальнейшем оккупационные подразделения были задействованы в боевых действиях против Сил обороны на восточном и южном фронтах.
Следователи СБУ сообщили Нерадько о подозрении в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.
- 20 марта СБУ заявила о задержании в Одессе агента ФСБ РФ среди местных жителей, собиравшего разведданные о новых подразделениях Сил обороны.
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