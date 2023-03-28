СБУ заявила о задержании пограничника, который готовил "сливы" для российской ФСБ

Инспектора Черниговского пограничного отряда подозревают в сотрудничестве с ФСБ России, он задержан и взят под стражу. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Госпогранслужба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ГПСУ заявили, что внутренняя безопасность службы разоблачила предателя в Черниговской области. Инспектор-пограничник якобы собирал для спецслужб РФ информацию об организации охраны и обороны северного участка границы.

По данным СБУ, еще до начала полномасштабного вторжения чиновника завербовал кадровый сотрудник ФСБ, а после 24 февраля 2022 года враг "активировал" своего приспешника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины в условиях полномасштабной войны.

Украинская спецслужба утверждает, что прежде всего агрессора интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству границы в Черниговской области.

"Именно эти секретные сведения российский агент должен был найти, сфотографировать, а затем передать своему "куратору" из ФСБ через мессенджер в Телеграм", – сообщает СБУ.

Мужчина был задержан на попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору, отмечают в СБУ. Ему сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, расследование продолжается.

14 марта СБУ заявила, что в Николаевской области разоблачила украинского военного, который помогал России.

20 марта СБУ заявила о задержании в Одессе агента ФСБ РФ среди местных жителей, собиравшего разведданные о новых подразделениях Сил обороны.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.