RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В Енергодарі окупанти створили загін "народного ополчення": знайшли 15 колаборантів – ЦНС

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 18:50
В Енергодарі окупанти створили загін
Фото: ЦНС

Російські загарбники створили у тимчасово окупованому Енергодарі загін "народного ополчення", набраний з 15 колаборантів, залежних від окупантів, з пропагандистською метою. Про це повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

Нещодавно загін так званих "ополченців" прийняв присягу на вірність загарбникам, і тепер колаборанти патрулюють місто разом з поліцаями та допомагають окупантам чинити тиск на місцеве населення, пише ЦНС.

"Проте головна ідея створення такого загону є пропаганда, адже це дозволяє російським апологетам брехні розповідати про "народну підтримку окупації". Зауважимо, що загін з 15 осіб створили лише через два роки окупації, а місцевий добровольчий батальйон взагалі укомплектований з росіян та сербів", – пояснює відомство.

Центр спротиву зауважує, що з давши присягу та отримавши зброю, учасники цього загону стали законною ціллю для Сил оборони, а при відступі окупанти залишать їх у місті, як зробили це з херсонськими колаборантами нижньої ланки.

  • У червні Центр спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти створили "алгоритм" для залучення місцевих жителів до незаконних формувань РФ, у цей процес залучений екснардеп-колаборант Євген Балицький.

Читайте також: Демони та янголи. Україна повертає міста після окупації: що робити зі зрадниками

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаколаборантЦНСцентр спротиву

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 