В Енергодарі окупанти створили загін "народного ополчення": знайшли 15 колаборантів – ЦНС

Російські загарбники створили у тимчасово окупованому Енергодарі загін "народного ополчення", набраний з 15 колаборантів, залежних від окупантів, з пропагандистською метою. Про це повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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Нещодавно загін так званих "ополченців" прийняв присягу на вірність загарбникам, і тепер колаборанти патрулюють місто разом з поліцаями та допомагають окупантам чинити тиск на місцеве населення, пише ЦНС.

"Проте головна ідея створення такого загону є пропаганда, адже це дозволяє російським апологетам брехні розповідати про "народну підтримку окупації". Зауважимо, що загін з 15 осіб створили лише через два роки окупації, а місцевий добровольчий батальйон взагалі укомплектований з росіян та сербів", – пояснює відомство.

Центр спротиву зауважує, що з давши присягу та отримавши зброю, учасники цього загону стали законною ціллю для Сил оборони, а при відступі окупанти залишать їх у місті, як зробили це з херсонськими колаборантами нижньої ланки.

У червні Центр спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти створили "алгоритм" для залучення місцевих жителів до незаконних формувань РФ, у цей процес залучений екснардеп-колаборант Євген Балицький.

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