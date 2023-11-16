В Энергодаре оккупанты создали отряд "народного ополчения": нашли 15 коллаборантов – ЦНС

Российские захватчики создали во временно оккупированном Энергодаре отряд "народного ополчения", набранный из 15 коллаборантов, зависимых от оккупантов, с пропагандистской целью. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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Недавно отряд так называемых "ополченцев" принял присягу на верность захватчикам, и теперь коллаборанты патрулируют город вместе с полицейскими и помогают оккупантам оказывать давление на местное население, пишет ЦНС.

"Однако главной идеей создания такого отряда является пропаганда, ведь это позволяет российским апологетам лжи рассказывать о "народной поддержке оккупации". Заметим, что отряд из 15 человек создали только через два года оккупации, а местный добровольческий батальон вообще укомплектован из россиян и сербов", – объясняет ведомство.

Центр сопротивления замечает, что после присяги и получив оружие, участники этого отряда стали законной целью для Сил обороны, а при отступлении оккупанты оставят их в городе, как сделали это с херсонскими коллаборантами нижнего звена.

В июне Центр сопротивления сообщал, что на временно оккупированной части Запорожской области кафиры создали "алгоритм" для привлечения местных жителей к незаконным формированиям РФ, в этот процесс вовлечен экснардеп-коллаборант Евгений Балицкий.

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