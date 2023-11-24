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Кремль приказал привлекать больше детей в оккупации к промывке мозгов – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 09:00
Кремль приказал привлекать больше детей в оккупации к промывке мозгов – ЦНС - Фото
Фото: EPA

Администрации захватчиков на временно оккупированных территориях получили указание от руководства РФ нарастить количество местных детей, соприкасающихся с программами промывки мозгов: речь идет о поездках в Россию и пропагандистских мероприятиях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

"Захваченным школам дали указание, что 70% школьников должны участвовать в олимпиадах и программах обмена. То есть дети должны быть вовлечены в поездки в РФ и участвовать в конкурсах, прославляющих РФ", - объясняет ведомство.

ЦНС отмечает, что детей к этому привлекают еще с первого класса, начиная с конкурса рисунков на пропагандистскую тематику.

Целью этих мер оккупантов является уничтожение самоидентификации детей, то есть политика геноцида, заключает Центр сопротивления.

  • 17 августа 2023 года сообщалось, что оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию России.
  • 29 августа стало известно, что оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ).
  • 17 ноября ЦНС сообщил, что реальное количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые были принудительно депортированы в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, выше 2442 года.

Читайте также: Оккупанты набирают "казаков" под ответственность РПЦ - Центр сопротивления

Артём Джерипа
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