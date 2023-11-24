Кремль приказал привлекать больше детей в оккупации к промывке мозгов – ЦНС

Администрации захватчиков на временно оккупированных территориях получили указание от руководства РФ нарастить количество местных детей, соприкасающихся с программами промывки мозгов: речь идет о поездках в Россию и пропагандистских мероприятиях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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"Захваченным школам дали указание, что 70% школьников должны участвовать в олимпиадах и программах обмена. То есть дети должны быть вовлечены в поездки в РФ и участвовать в конкурсах, прославляющих РФ", - объясняет ведомство.

ЦНС отмечает, что детей к этому привлекают еще с первого класса, начиная с конкурса рисунков на пропагандистскую тематику.

Целью этих мер оккупантов является уничтожение самоидентификации детей, то есть политика геноцида, заключает Центр сопротивления.

17 августа 2023 года сообщалось, что оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию России.

29 августа стало известно, что оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ).

17 ноября ЦНС сообщил, что реальное количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые были принудительно депортированы в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, выше 2442 года.

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