ЦНС: В окупації росіяни змушують "студентів-медиків" лікувати поранених російських військових

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вербують студентів фейкових медичних училищ для лікування поранених окупантів у військових шпиталях. Про це повідомило відомство Центр нацспротиву.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

ЦНС зазначив, що у разі відмови брати участь у практиці у військовому шпиталі окупанти погрожують відрахувати з "навчального закладу".

"Йдеться про так званих студентів "медичних училищ" на тимчасово окупованих територіях. Старшокурсників долучають до служби на ворога під час практики. Відмовитися від такої практики неможливо, адже в такому разі окупанти погрожують виключенням", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Люди підпілля. Як був влаштований громадянський спротив в окупованому Херсоні

Як зазначили в матеріалі, перед початком практичних занять росіяни інструктують "молодих фахівців", а співробітники ФСБ проводять співбесіди.

Зокрема, студентам погрожують "наслідками" за розголошення інформації й попереджають про відповідальність за так званий екстремізм, додають у ЦНС.

Центр спротиву заявив, що окупанти готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово окупованої Горлівки й заселити на їхнє місце своїх військових.

ЦНС повідомив, що окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ).

У листопаді ЦНС повідомив, що росіяни депортують українських в'язнів, які не беруть паспорт РФ.

Читайте також: Погоджених ФСБ психологів завезли в окупацію, щоб збирати інформацію від місцевих – ЦНС

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.