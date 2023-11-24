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ЦНС: В окупації росіяни змушують "студентів-медиків" лікувати поранених російських військових

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 15:13
ЦНС: В окупації росіяни змушують
Окупант (Фото: ресурс окупантів)

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вербують студентів фейкових медичних училищ для лікування поранених окупантів у військових шпиталях. Про це повідомило відомство Центр нацспротиву.

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ЦНС зазначив, що у разі відмови брати участь у практиці у військовому шпиталі окупанти погрожують відрахувати з "навчального закладу".

"Йдеться про так званих студентів "медичних училищ" на тимчасово окупованих територіях. Старшокурсників долучають до служби на ворога під час практики. Відмовитися від такої практики неможливо, адже в такому разі окупанти погрожують виключенням", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в матеріалі, перед початком практичних занять росіяни інструктують "молодих фахівців", а співробітники ФСБ проводять співбесіди.

Зокрема, студентам погрожують "наслідками" за розголошення інформації й попереджають про відповідальність за так званий екстремізм, додають у ЦНС.

  • Центр спротиву заявив, що окупанти готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово окупованої Горлівки й заселити на їхнє місце своїх військових. 
  • ЦНС повідомив, що окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ).
  • У листопаді ЦНС повідомив, що росіяни депортують українських в'язнів, які не беруть паспорт РФ.

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Уляна Кричковська
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війнаармія росіїокуповані території

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