ЦНС: В оккупации россияне заставляют "студентов-медиков" лечить раненых российских военных
На временно оккупированных территориях Украины россияне вербуют студентов фейковых медицинских училищ для лечения раненых оккупантов в военных госпиталях. Об этом сообщило ведомство Центр нацсопротивления .
ЦНС отметило, что в случае отказа участвовать в практике в военном госпитале оккупанты угрожают отчислить из "учебного заведения".
"Речь идет о так называемых студентах "медицинских училищ" на временно оккупированных территориях. Старшекурсников привлекают к службе на врага во время практики. Отказаться от такой практики невозможно, ведь в таком случае оккупанты угрожают исключением", – говорится в сообщении.
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Как отметили в материале, перед началом практических занятий россияне инструктируют "молодых специалистов", а сотрудники ФСБ проводят собеседования.
В частности, студентам угрожают "последствиями" за разглашение информации и предупреждают об ответственности за так называемый экстремизм, добавляют в ЦНС.
- Центр сопротивления заявил, что оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно оккупированной Горловки и заселить на их место своих военных.
- ЦНС сообщил, что оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ).
- В ноябре ЦНС сообщил, что россияне депортируют украинских заключенных, не берущих паспорт РФ.
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