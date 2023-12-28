ГУР: У Кремлі заявили про неприпустимість припинення боїв, готують гібридну кампанію

За даними розвідки, росіяни хочуть запустити чергову ІПСО на тему президентських виборів в Україні

Кремль (Фото - ЕРА)

У Кремлі запланували чергову гібридну кампанію проти України, спрямовану на перешкоджання веденню "позиційної оборони" з боку ЗСУ і на підрив легітимності керівництва держави. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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У ГУР зазначили, що в середині грудня 2023 року в Москві відбулось засідання так званого Інституту країн СНД, який перебуває під повним контролем адміністрації російського диктатора Володимира Путіна та фінансується з бюджету держави-агресора.

Темою зібрання, за даними ГУР, стала війна РФ проти України.

Зокрема, під час обговорення перспектив подальшого воєнного протистояння кремлівські "експерти" дійшли висновку, ніби українське командування перейшло до позиційної оборони з метою:

→ зриву російського наступу взимку та навесні 2024 року;

→ зміцнення оборонних ліній;

→ посилення системи ППО;

→ накопичення боєприпасів;

→ формування боєздатного резерву.

Як наголосили у ГУР, такий сценарій, за оцінками росіян, унеможливить подальше захоплення України силовими методами. На тлі цього у середовищі кремлівських аналітиків наголосили на неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження Україною виходів до Чорного моря та наявності "прозахідного режиму" в Києві.

Також, за даними розвідки, на зустрічі лунали заклики запустити чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів".

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"Мета кампанії – підірвати легітимність президента України та керівництва нашої держави серед країн, які начебто є союзниками й партнерами Росії, і – якщо вийде – серед українських громадян", – повідомили в ГУР.

15 грудня у ГУР назвали чисельність окупаційного угруповання Росії в Україні - 443 000 окупантів.

Німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела у розвідці ФРН написав, що Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У ГУР заявили, що Москва справді хоче просуватися на фронті, але стільки ресурсів не має.

28 грудня в ГУР повідомили, що у Росії прискорюють вишкіл молодших офіцерів, тому що лейтенанти "швидко закінчуються".

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