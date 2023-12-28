Путін сказав Сі в березні, що Росія воюватиме ще щонайменше п'ять років – Nikkei Asia

На березневій зустрічі в Москві Путін заявив китайському лідеру про свої плани на "воєнну п'ятирічку", повідомляє Nikkei Asia

Сі Цзіньпін та Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну під час його візиту до Москви у березні 2023 року, що РФ воюватиме проти України принаймні п'ять років. Про це повідомило видання Nikkei Asia, посилаючись на "чисельні джерела, знайомі з дипломатичними маневрами між Китаєм та Росією".

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"Очевидно, це був спосіб Путіна узагальнити ситуацію, яка на той час була не на користь Росії, і запевнити Сі, що зрештою Росія вийде переможцем", – йдеться у публікації.

Минулого тижня видання The New York Times повідомило, що щонайменше з вересня Путін використовує посередників, щоб "сигналізувати" про нібито готовність до припинення вогню за умови, що Росія зможе зберегти території, які вона зараз окуповує.

Але, як вважає автор публікації Nikkei Asia Кацудзі Наказава, враховуючи слова Путіна Сі Цзіньпіну у березні, його "сигнали" не варто брати за чисту монету.

"Можливо, Путін хоче просто створити ілюзію того, що він рухається до припинення вогню або навіть до миру напередодні президентських виборів у Росії в березні, вважаючи, що така атмосфера сприятиме йому на виборах", – йдеться у матеріалі.

У березні 2023-го Сі Цзіньпін перебував із триденним візитом у Москві: провів переговори з Путіним тет-а-тет, а також із розширеними делегаціями.

17 жовтня Путін прибув до Китаю. Це був перший виїзд диктатора РФ за межі колишнього СРСР, відколи 17 березня МКС видав ордер на його арешт.

У ГУР запевнили: Україна не лише відстежує відносини між Китаєм та Росією, а й відпрацьовує усі можливі сценарії у цьому питанні.

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