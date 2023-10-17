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ГУР про Путіна в Китаї: Україна не тільки відстежує, але й відпрацьовує різні сценарії

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17.10.2023, 20:00
ГУР про Путіна в Китаї: Україна не тільки відстежує, але й відпрацьовує різні сценарії - Фото
Путін і Сі (Фото - ЕРА)

Україна не тільки відстежує відносини між Китаєм та Росією, але й відпрацьовує всі можливі сценарії щодо цього питання. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Сьогодні російський диктатор Володимир Путін прибув до Пекіна для участі у форумі "Один пояс – один шлях". Він вже зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Також була зустріч Путіна з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Відповідаючи на запитання, чи несуть такі зустрічі загрозу для України, представник ГУР сказав, що будь-яка активність очільника держави-агресора уважно відстежується, зокрема в контексті всіх ризиків, які вона може містити.

"А те, що сьогодні Росія – це сировинний придаток у світових економічних процесах, – ні для кого не таємниця. Відповідно, коли когось із представників цього сировинного придатка кудись запрошують – ну, в першу чергу ось так на них і дивляться, які б пафосні слова при цьому російський диктатор чи його поплічники не озвучували", – сказав Юсов.

Проте, як зазначив представник ГУР, факт візиту Путіна до Китаю несе певні ризики для України, "тому що зрозуміло, що цікавить насамперед людину, схожу на Путіна".

"І так, Україна не просто відстежує – відпрацьовує різні сценарії", – додав Юсов.

  • 17 жовтня Путін прибув до Китаю. Це перший виїзд диктатора РФ за межі колишнього СРСР відтоді, як 17 березня МКС видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. Майже тиждень тому Путін відвідував Киргизстан.
  • Під час зустрічі Путіна з Орбаном угорський прем'єр заявив, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається зберегти двосторонні контакти".

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Оксана Житнюк
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