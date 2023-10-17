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ГУР о Путине в Китае: Украина не только отслеживает, но и отрабатывает разные сценарии

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 20:00
ГУР о Путине в Китае: Украина не только отслеживает, но и отрабатывает разные сценарии - Фото
Путин и Си (Фото – ЕРА)

Украина не только отслеживает отношения между Китаем и Россией, но и отрабатывает все возможные сценарии в этом вопросе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Сегодня российский диктатор Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс – один путь". Он уже встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Также была встреча Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Отвечая на вопрос, несут ли такие встречи угрозу для Украины, представитель ГУР сказал, что любая активность главы государства-агрессора внимательно отслеживается, в частности, в контексте всех рисков, которые она может содержать.

"А то, что сегодня Россия – это сырьевой придаток в мировых экономических процессах, – ни для кого не тайна. Соответственно, когда кого-то из представителей этого сырьевого придатка куда-то приглашают – ну, в первую очередь вот так на них и смотрят, какие бы пафосные слова при этом российский диктатор или его приспешники не озвучивали", – сказал Юсов.

Однако, как отметил представитель ГУР, факт визита Путина в Китай несет определенные риски для Украины, "потому что понятно, что интересует прежде всего человека, похожего на Путина".

"И да, Украина не просто отслеживает – отрабатывает разные сценарии", – добавил Юсов.

  • 17 октября Путин прибыл в Китай. Это первый выезд диктатора РФ за пределы бывшего СССР с тех пор, как 17 марта МКС выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Почти неделю назад Путин посетил Кыргызстан.
  • Во время встречи Путина с Орбаном венгерский премьер заявил, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается сохранить двусторонние контакты".

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Оксана Житнюк
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