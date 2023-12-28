Путин сказал Си в марте, что Россия будет воевать еще минимум пять лет – Nikkei Asia

На мартовской встрече в Москве Путин заявил китайскому лидеру о своих планах на "военную пятилетку", сообщает Nikkei Asia

Си Цзиньпин и Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин сказал лидеру Китая Си Цзиньпину во время его визита в Москву в марте 2023 года, что РФ будет воевать против Украины по крайней мере пять лет. Об этом сообщило издание Nikkei Asia, ссылаясь на "многочисленные источники, знакомые с дипломатическими маневрами между Китаем и Россией".

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"Очевидно, это был способ Путина обобщить ситуацию, которая в то время была не в пользу России, и заверить Си, что в конечном итоге Россия выйдет победителем", – сказано в публикации.

На прошлой неделе издание The New York Times сообщило, что минимум с сентября Путин использует посредников, чтобы "сигнализировать" о якобы готовности к прекращению огня при условии, что Россия сможет сохранить территории, которые она сейчас оккупирует.

Но, как считает автор публикации Nikkei Asia Кацудзи Наказава, учитывая слова Путина Си Цзиньпину в марте, его "сигналы" не стоит принимать за чистую монету.

"Возможно, Путин хочет просто создать иллюзию того, что он движется к прекращению огня или даже к миру в преддверии президентских выборов в России в марте, полагая, что такая атмосфера будет благоприятствовать ему на выборах", – сказано в материале.

В марте 2023-го Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: провел переговоры с Путиным тет-а-тет, а также с расширенными делегациями.

17 октября Путин прибыл в Китай. Это был первый выезд диктатора РФ за пределы бывшего СССР с тех пор, как 17 марта МКС выдал ордер на его арест.

В ГУР заверили: Украина не только отслеживает отношения между Китаем и Россией, но и отрабатывает все возможные сценарии в этом вопросе.

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