У Росії прискорюють вишкіл молодших офіцерів. ГУР: Лейтенанти швидко закінчуються

У Росії військових, які пройшли прискорену підготовку та отримали первинне офіцерське звання – одразу відправляють на фронт

Російські солдати (Фото: ресурс окупантів)

Російське військове керівництво намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів через серйозні втрати молодшого офіцерського складу. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними розвідки, таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України.

У ГУР зауважили, що тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, – одразу відправляють на фронт.

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Окрім цього, задля продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році, російське військове керівництво намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків з окупованих територій України, зазначили в ГУР.

Також у розвідці додали, що серед планів на 2024 рік російська армія, зокрема, має на меті підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні.

15 грудня 2023 року у ГУР МО озвучили точну чисельність окупаційного угруповання Росії в Україні — 443 000 окупантів.

Німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела у розвідці ФРН написав, що Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У ГУР МО заявили, що Москва справді хоче просуватися на фронті.

23 грудня заступник начальника ГУР МО Скібіцький заявив, що Росія щодня набирає до окупаційної армії близько 1000-1200 осіб для продовження війни проти України.

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