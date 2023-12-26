Залужний: Моєю помилкою було вважати, що завдані росіянам втрати зупинять їх

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що наразі важко спрогнозувати, скільки ще необхідно завдати втрат Росії, щоб вона відмовилася від своїх планів

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає своєю помилкою переконання в тому, що та кількість втрат, яку завдала ворогу українська армія минулого року, могла зупинити Росію. Про це повідомив журналіст LIGA.net, присутній на брифінгу.

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Коментуючи запитання журналістів щодо того, коли російська армія зупинить свій наступ та скільки для цього треба знищених окупантів, Залужний заявив, що кількість втрат, яку ЗСУ завдали ворогу впродовж минулого року, могла б зупинити будь-яку країну, але не Росію.

"Що стосується Росії, хотів би сказати про те, що це була моя помилка вважати, що така кількість втрат, яку ми завдали противнику навіть рік тому, може зупинити його", – зауважив він.

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Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що наразі важко спрогнозувати, скільки ще необхідно завдати втрат ворогу, щоб війна закінчилась. Однак він зауважив, що потрібно знищувати окупантів постійно, щоб Росія відмовилася від своїх загарбницьких планів.

13 грудня 2023 року політичний координатор Великої Британії в ООН Екерслі заявив, що диктатор Путін збирається мобілізувати ще 170 000 росіян для війни проти України.

15 грудня у ГУР МО озвучили точну чисельність окупаційного угруповання Росії в Україні — 443 000 окупантів.

23 грудня заступник начальника ГУР МО Скібіцький заявив, що Росія щодня набирає до окупаційної армії близько 1000-1200 осіб для продовження війни проти України.

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