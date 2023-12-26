Залужный: Моей ошибкой было считать, что нанесенные россиянам потери остановят их

Главнокомандующий ВСУ считает, что сейчас трудно спрогнозировать, сколько еще необходимо нанести потерь России, чтобы она отказалась от своих планов

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает своей ошибкой убеждение в том, что, то количество потерь, которое нанесла врагу украинская армия в прошлом году, могла остановить Россию. Об этом сообщил журналист LIGA.net, присутствовавший на брифинге.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Комментируя вопрос журналистов относительно того, когда российская армия остановит свое наступление и сколько для этого надо уничтоженных оккупантов, Залужный заявил, что количество потерь, которое ВСУ нанесли врагу в течение прошлого года, могло бы остановить любую страну, но не Россию.

"Что касается России, хотел бы сказать о том, что это была моя ошибка считать, что такое количество потерь, которое мы нанесли противнику даже год назад, может остановить его", – отметил он.

Читайте также: Что на самом деле означают 300 тысяч потерь россиян – анализ интервью Залужного

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас трудно спрогнозировать сколько еще необходимо нанести потерь врагу, чтобы война закончилась. Однако он отметил, что нужно уничтожать оккупантов постоянно, чтобы Россия отказалась от своих захватнических планов.

13 декабря 2023 года политический координатор Великобритании в ООН Экерсли заявил, что диктатор Путин собирается мобилизовать еще 170 000 россиян для войны против Украины.

15 декабря в ГУР МО озвучили точную численность оккупационной группировки России в Украине – 443 000 оккупантов.

23 декабря заместитель начальника ГУР МО Скибицкий заявил, что Россия ежедневно набирает в оккупационную армию около 1000-1200 человек для продолжения войны против Украины.

Читайте также: Bild написал, что РФ хочет захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. Реакция ГУР