В России ускоряют обучение младших офицеров. ГУР: Лейтенанты быстро заканчиваются

В России военных, которые прошли ускоренную подготовку и получили первичное офицерское звание – сразу отправляют на фронт

Российские солдаты (Фото: ресурс оккупантов)

Российское военное руководство пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих обучений из-за серьезных потерь младшего офицерского состава. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным разведки, такое решение Москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины.

В ГУР отметили, что тех, кто прошел ускоренную подготовку и получил первичное офицерское звание, – сразу отправляют на фронт.

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Кроме этого, для продолжения интенсивных боевых действий в 2024 году, российское военное руководство пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с оккупированных территорий Украины, отметили в ГУР.

Также в разведке добавили, что среди планов на 2024 год российская армия, в частности, имеет цель подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге.

15 декабря 2023 года в ГУР МО озвучили точную численность оккупационной группировки России в Украине – 443 000 оккупантов.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в разведке ФРГ написал, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В ГУР МО заявили, что Москва действительно хочет продвигаться на фронте.

23 декабря заместитель начальника ГУР МО Скибицкий заявил, что Россия ежедневно набирает в оккупационную армию около 1000-1200 человек для продолжения войны против Украины.

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