В России ускоряют обучение младших офицеров. ГУР: Лейтенанты быстро заканчиваются
Российское военное руководство пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих обучений из-за серьезных потерь младшего офицерского состава. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
По данным разведки, такое решение Москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины.
В ГУР отметили, что тех, кто прошел ускоренную подготовку и получил первичное офицерское звание, – сразу отправляют на фронт.
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Кроме этого, для продолжения интенсивных боевых действий в 2024 году, российское военное руководство пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с оккупированных территорий Украины, отметили в ГУР.
Также в разведке добавили, что среди планов на 2024 год российская армия, в частности, имеет цель подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге.
- 15 декабря 2023 года в ГУР МО озвучили точную численность оккупационной группировки России в Украине – 443 000 оккупантов.
- Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в разведке ФРГ написал, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В ГУР МО заявили, что Москва действительно хочет продвигаться на фронте.
- 23 декабря заместитель начальника ГУР МО Скибицкий заявил, что Россия ежедневно набирает в оккупационную армию около 1000-1200 человек для продолжения войны против Украины.
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