Данілов про тему виборів під час війни: Російська ІПСО, партнери офіційно не заявляли

Секретар РНБО назвав приклад виборів у США під час Другої світової війни некоректним, бо на території країни не було бойових дій

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Поширення інформації про необхідність виборів в Україні під час війни є одним з елементів російської інформаційно-психологічної спецоперації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Посадовець не чув "жодної заяви" від офіційних інституцій міжнародних партнерів щодо необхідності терміново провести вибори, розповів він в інтерв'ю Голосу Америки.

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Журналістка запитала, чи можна розцінювати як частину російської ІПСО поширення інформації про необхідність проведення виборів в Україні, оскільки після закінчення президентського терміну Володимира Зеленського влада в країні нібито буде нелегітимною.

"Це один з елементів, який Російська Федерація починає застосовувати. Але майте на увазі, що коли у вас іде війна, проводити вибори вкрай складне завдання. І коли наводять приклади Сполучених Штатів під час Другої світової війни, хочу нагадати, що безпосередньо на території Штатів війни не було. В цьому вся відмінність", – відповів Данілов.

За його словами, "просто фізично неможливо" проводити вибори, коли "люди сидять в окопах, ідуть в атаку або боронять ті чи інші населені пункти".

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Журналістка запитала, чи розуміють ці проблеми міжнародні партнери, чи тиснуть на Україну щодо проведення виборів.

Данілов відповів, що на Україну складно тиснути, бо "ми розуміємо, що робимо та для чого". Він зазначив, що не чув "жодної заяви" від офіційних інституцій партнерів щодо необхідності термінового проведення виборів в Україні.

"Якщо десь в кулуарах запускаються якісь речі, то ще раз наголошую, ми – за максимально публічність, бо вона означає відповідальність. Якщо це кулуарщина, то сама постановка питання – некоректна", – відповів Данілов.

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Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводити.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив, що, на його думку, вибори наразі "не на часі".

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