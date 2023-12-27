Данилов о теме выборов во время войны: Российская ИПСО, партнеры официально не заявляли

Секретарь СНБО назвал пример выборов в США во время Второй мировой войны некорректным, потому что на территории страны не было боевых действий

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полещук / LIGA.net)

Распространение информации о необходимости выборов в Украине во время войны – один из элементов российской информационно-психологической спецоперации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Чиновник не слышал "ни единого заявления" от официальных институтов международных партнеров о необходимости срочно провести выборы, рассказал он в интервью Голосу Америки.

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Журналистка спросила, можно ли расценивать как часть российской ИПСО распространение информации о необходимости проведения выборов в Украине, поскольку по истечении президентского срока Владимира Зеленского власть в стране будет нелегитимной.

"Это один из элементов, который Российская Федерация начинает применять. Но имейте в виду, что когда у вас идет война, проводить выборы крайне сложная задача. И когда приводят примеры Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, хочу напомнить, что непосредственно на территории Штатов войны не было. В этом все отличие", – ответил Данилов.

По его словам, "просто физически невозможно" проводить выборы, когда "люди сидят в окопах, идут в атаку или защищают те или иные населенные пункты".

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Журналистка спросила, понимают ли эти проблемы международные партнеры, давят ли на Украину по поводу проведения выборов.

Данилов ответил, что на Украину сложно давить, потому что "мы понимаем, что делаем и для чего". Он отметил, что не слышал "ни единого заявления" от официальных институтов партнеров о необходимости срочного проведения выборов в Украине.

"Если где-то в кулуарах запускаются какие-то вещи, то еще раз подчеркиваю, мы – за максимально публичность, потому что она означает ответственность. Если это кулуарщина, то сама постановка вопроса – некорректна", – ответил Данилов.

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Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".

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