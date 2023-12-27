Данилов о теме выборов во время войны: Российская ИПСО, партнеры официально не заявляли
Распространение информации о необходимости выборов в Украине во время войны – один из элементов российской информационно-психологической спецоперации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Чиновник не слышал "ни единого заявления" от официальных институтов международных партнеров о необходимости срочно провести выборы, рассказал он в интервью Голосу Америки.
Журналистка спросила, можно ли расценивать как часть российской ИПСО распространение информации о необходимости проведения выборов в Украине, поскольку по истечении президентского срока Владимира Зеленского власть в стране будет нелегитимной.
"Это один из элементов, который Российская Федерация начинает применять. Но имейте в виду, что когда у вас идет война, проводить выборы крайне сложная задача. И когда приводят примеры Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, хочу напомнить, что непосредственно на территории Штатов войны не было. В этом все отличие", – ответил Данилов.
По его словам, "просто физически невозможно" проводить выборы, когда "люди сидят в окопах, идут в атаку или защищают те или иные населенные пункты".
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Журналистка спросила, понимают ли эти проблемы международные партнеры, давят ли на Украину по поводу проведения выборов.
Данилов ответил, что на Украину сложно давить, потому что "мы понимаем, что делаем и для чего". Он отметил, что не слышал "ни единого заявления" от официальных институтов партнеров о необходимости срочного проведения выборов в Украине.
"Если где-то в кулуарах запускаются какие-то вещи, то еще раз подчеркиваю, мы – за максимально публичность, потому что она означает ответственность. Если это кулуарщина, то сама постановка вопроса – некорректна", – ответил Данилов.
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- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.
- 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".
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