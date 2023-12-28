ГУР: В Кремле заявили о недопустимости прекращения боев, готовят гибридную кампанию

По данным разведки, россияне хотят запустить очередную ИПСО на тему президентских выборов в Украине

Кремль (Фото - ЕРА)

В Кремле запланировали очередную гибридную кампанию против Украины, направленную на препятствование ведению "позиционной обороны" со стороны ВСУ и на подрыв легитимности руководства государства. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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В ГУР отметили, что в середине декабря 2023 года в Москве состоялось заседание так называемого Института стран СНГ, который находится под полным контролем администрации российского диктатора Владимира Путина и финансируется из бюджета государства-агрессора.

Темой собрания, по данным ГУР, стала война РФ против Украины.

В частности, при обсуждении перспектив дальнейшего военного противостояния кремлевские "эксперты" пришли к выводу, что украинское командование перешло к позиционной обороне с целью:

→ срыва российского наступления зимой и весной 2024 года;

→ укрепления оборонительных линий;

→ усиления системы ПВО;

→ накопления боеприпасов;

→ формирования боеспособного резерва.

Как отметили в ГУР, такой сценарий, по оценкам россиян, исключит возможность дальнейшего захвата Украины силовыми методами. На фоне этого в среде кремлевских аналитиков акцентировали на недопустимости любого прекращения боевых действий, сохранения Украиной выходов к Черному морю и наличия "прозападного режима" в Киеве.

Также, по данным разведки, на встрече звучали призывы запустить очередную мощную информационно-психологическую кампанию против высшего военно-политического руководства Украины, используя тему "очередных президентских выборов".

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"Цель кампании – подорвать легитимность президента Украины и руководства нашего государства среди стран, которые якобы являются союзниками и партнерами России, и – если получится – среди украинских граждан", – сообщили в ГУР.

15 декабря в ГУР назвали численность оккупационной группировки России в Украине – 443 000 оккупантов.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в разведке ФРГ написал, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В ГУР заявили, что Москва действительно хочет продвигаться на фронте, но столько ресурсов у нее нет.

28 декабря в ГУР сообщили, что в России ускоряют обучение младших офицеров, потому что лейтенанты "быстро заканчиваются".

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