ГУР об ожиданиях от войны в 2024 году: Просто сидеть в обороне – путь в никуда

Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, комментируя в подкасте УП якобы целесообразность для Украины сосредоточиться в текущем году только на обороне и направить силы на наращивание собственных возможностей, сказал, что многое в данном вопросе будет зависеть от стран-партнеров. Однако, если занять исключительно оборонительную позицию, это ни к чему не приведет.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Журналистка отметила, что от 2024 года якобы "никто не ожидает прорыва" и "советуют Украине сфокусироваться на развитии собственных возможностей и подготовке к дальнейшим действиям в 2025 году". Она спросила Скибицкого, если Украина входит в "долговременную войну", кто будет иметь в ней преимущество.

"Каждый аналитик оценивает, говорят – долговременная… Давайте возьмем те факты, которые есть сегодня. Во-первых, просто сидеть в обороне – это путь в никуда, и мы это понимаем. К сожалению, у РФ достаточно мобилизационного ресурса, мы видели, как они восполняют свои потери, какая укомплектованность подразделений <…> Второе – развитие наших возможностей будет зависеть от того, насколько наш оборонно-промышленный комплекс способен производить вооружение и военную технику", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что партнеры Украины сейчас акцентируют внимание на необходимости локализовать производство, однако РФ своими ударами демонстрирует, что "вы здесь не думайте и не планируйте что-либо делать".

Однако, подчеркнул Скибицкий, российская разведка "так и не поняла – где есть производство, а где торговый центр, построенный в цехах бывшего предприятия оборонно-промышленного комплекса".

Продолжая тему планов на 2024-й, Скибицкий отметил, что очень многое в вопросе наращивания возможностей будет зависеть от партнеров Украины, в частности, что касается совместных производств, о которых уже есть договоренности, и вытекающих из них бюрократических процедур.

Комментируя дальнейшие действия России, представитель ГУР заверил, что "кто бы что ни говорил, а санкции действуют". Он признал, что РФ продолжает получать от других стран комплектующие, но уже готовое оружие "никто не хочет поставлять". При этом оккупанты пытаются наладить собственное производство, но без высокотехнологичной компонентной базы РФ не способна производить высокоточное вооружение, добавил он.

По данным WSJ, в НАТО надеются, что в течение 2024 Украина сможет продолжить сдерживать российские войска, а инициативу на поле боя вернет себе в 2025-м.

В конце декабря в ГУР сообщили, что в Кремле запланировали очередную гибридную кампанию против Украины, направленную на препятствование ведению "позиционной обороны" со стороны ВСУ – якобы именно на это будет нацелено украинское военное командование в 2024-м.

Читайте также: Украина в 2024-м. Чего ждать на фронте, в экономике и политике