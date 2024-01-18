Путін вирішив підпалити світ, це відродження імперіалізму в найкровожерливішій версії – Дуда

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/GIAN EHRENZELLER)

Президент Польщі Анджей Дуда на Українському сніданку в Давосі заявив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив "підпалити світ". Його цитує The Guardian.

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"Я абсолютно впевнений, що через 30 років після розпаду Радянського Союзу ми можемо сказати, що зараз ми є свідками відродження російського імперіалізму у його найбільш кровожерливій версії. Без жодного сумніву, Путін вирішив підпалити світ", – сказав польський лідер.

Дуда закликав світ не піддаватися втомі через війну в Україні. Він попередив, що нова "коаліція зла" готова вдатися до будь-якого ризику заради управління світовим порядком.

"Українці мають самі вирішити своє майбутнє, ніхто інший не може його вирішити. І конфлікт закінчиться лише з повним відступом Москви. Вони – агресори, які напали на незалежну та суверенну країну", – резюмував він.

17 січня 2024 року міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про неприпустимість умиротворення Путіна.

18 січня спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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