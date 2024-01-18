Путин решил поджечь мир, это возрождение империализма в самой кровожадной версии – Дуда
Президент Польши Анджей Дуда на Украинском завтраке в Давосе заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил "поджечь мир". Его цитирует The Guardian.
"Я абсолютно уверен, что через 30 лет после распада Советского Союза мы можем сказать, что сейчас мы являемся свидетелями возрождения российского империализма в его наиболее кровожадной версии. Вне всякого сомнения, Путин решил поджечь мир", – сказал польский лидер.
Дуда призвал мир не поддаваться усталости из-за войны в Украине. Он предупредил, что новая "коалиция зла" готова прибегнуть к любому риску ради управления мировым порядком.
"Украинцы должны сами решить свое будущее, никто другой не может его решить. И конфликт закончится только с полным отступлением Москвы. Они – агрессоры, напавшие на независимую и суверенную страну", – резюмировал он.
- 17 января 2024 года министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о недопустимости умиротворения Путина.
- 18 января спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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