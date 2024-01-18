Путин решил поджечь мир, это возрождение империализма в самой кровожадной версии – Дуда

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/GIAN EHRENZELLER)

Президент Польши Анджей Дуда на Украинском завтраке в Давосе заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил "поджечь мир". Его цитирует The Guardian.

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"Я абсолютно уверен, что через 30 лет после распада Советского Союза мы можем сказать, что сейчас мы являемся свидетелями возрождения российского империализма в его наиболее кровожадной версии. Вне всякого сомнения, Путин решил поджечь мир", – сказал польский лидер.

Дуда призвал мир не поддаваться усталости из-за войны в Украине. Он предупредил, что новая "коалиция зла" готова прибегнуть к любому риску ради управления мировым порядком.

"Украинцы должны сами решить свое будущее, никто другой не может его решить. И конфликт закончится только с полным отступлением Москвы. Они – агрессоры, напавшие на независимую и суверенную страну", – резюмировал он.

17 января 2024 года министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о недопустимости умиротворения Путина.

18 января спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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