Україна не розмовлятиме з Путіним, це абсолютно зрозуміло і не дивно — Дуда

Дуда заявив, що війна закінчиться, коли росіян виженуть з усіх тимчасово окупованих територій

Анджей Дуда (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його не дивує відмова української влади від переговорів із диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав кореспондентові CNBC у Давосі.

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За його словами, він цілком розуміє таке рішення Києва як польський лідер.

Він зазначив, що Україні потрібна підтримка Заходу для повернення всіх окупованих територій та виведення всіх російських військ.

"РФ напала на незалежну суверенну державу, тому я не здивований, що президент Володимир Зеленський і ті, хто з ним працює, ясно розуміють закінчення війни. Війна закінчиться, коли ми виженемо росіян з усіх окупованих територій України. Для мене це очевидно", — сказав Дуда.

29 грудня Польща підвищила рівень боєздатності протиповітряної оборони після виявлення невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Інформовані джерела повідомили польські медіа, що це могла бути російська ракета типу Х-101 або Х-22. За їхніми даними, ракета перетинала територію Польщі протягом трьох хвилин і віддалилася від кордону на відстань близько 30 км.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

У ніч проти 29 грудня Росія тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей із 158.

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