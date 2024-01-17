Украина не будет разговаривать с Путиным, это совершенно понятно и неудивительно — Дуда

Дуда заявил, что война закончится, когда россиян выгонят со всех временно оккупированных территорий

Анджей Дуда (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его не удивляет отказ украинских властей от переговоров с диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал корреспонденту CNBC в Давосе.

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По его словам, он полностью понимает такое решение Киева как польский лидер.

Он отметил, что Украине нужна поддержка Запада для возвращения всех оккупированных территорий и вывода всех российских войск.

"РФ напала на независимое суверенное государство, поэтому я не удивлен, что президент Владимир Зеленский и те, кто с ним работает, ясно понимают окончание войны. Война закончится, когда мы выгоним россиян со всех оккупированных территорий Украины. Для меня это очевидно", — сказал Дуда.

29 декабря Польша повысила уровень боеготовности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Информированные источники сообщили польским медиа, что это могла быть российская ракета типа Х-101 или Х-22. По их данным, ракета пересекала территорию Польши в течение трех минут и отдалилась от границы на расстояние около 30 км.

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

В ночь на 29 декабря Россия терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

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