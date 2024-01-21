Украина назвала приоритеты на следующие недели. Зеленский: Особое направление – Евросоюз
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила приоритеты на следующие недели. В видеообращении он подчеркнул, что особое направление – это Европейский Союз и отношения с ближайшими соседями.
Президент подчеркнул, что сейчас Украина четко видит задачи: относительно пакетов, которые усилят позиции на фронте также по политическому взаимодействию с партнерами, и относительно того, что нужно для финансовой устойчивости Украины.
По его словам, особое направление – это Евросоюз и отношения с ближайшими соседями. Зеленский отметил, что сейчас готовятся новые коммуникация и переговоры.
"Я благодарен всем, кто так же верит сейчас, что российский террор должен проиграть, как и в прошлом году, и в 2022 году", – подчеркнул глава государства.
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Президент подчеркнул, что все, что усиливает Украину и защищает украинцев – добавляет прочности каждому в Европе и в мире, кто ценит международное право.
"Все, что ослабляет РФ и возвращает войну домой, в Россию – добавляет стабильности международным отношениям, спасает мир от еще больших кризисов", – отметил он.
Также Зеленский заявил, что Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор.
- 12 января Зеленский и премьер Британии Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. LIGA.net публиковала полный текст.
- Украина и Канада заключат договор об "заверениях безопасности", сообщила 15 января посол Цмоц.
- 16 января французский лидер Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP.
- 21 января президент Литвы Науседа и его польский коллега Дуда выразили надежду на организацию встречи в рамках Люблинского треугольника с президентом Зеленским в ближайшем будущем.
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