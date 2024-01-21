Украина назвала приоритеты на следующие недели. Зеленский: Особое направление – Евросоюз

Президент Зеленский подчеркнул, что все, что усиливает Украину – добавляет прочности каждому в Европе и в мире, кто ценит международное право.

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила приоритеты на следующие недели. В видеообращении он подчеркнул, что особое направление – это Европейский Союз и отношения с ближайшими соседями.

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Президент подчеркнул, что сейчас Украина четко видит задачи: относительно пакетов, которые усилят позиции на фронте также по политическому взаимодействию с партнерами, и относительно того, что нужно для финансовой устойчивости Украины.

По его словам, особое направление – это Евросоюз и отношения с ближайшими соседями. Зеленский отметил, что сейчас готовятся новые коммуникация и переговоры.

"Я благодарен всем, кто так же верит сейчас, что российский террор должен проиграть, как и в прошлом году, и в 2022 году", – подчеркнул глава государства.

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Президент подчеркнул, что все, что усиливает Украину и защищает украинцев – добавляет прочности каждому в Европе и в мире, кто ценит международное право.

"Все, что ослабляет РФ и возвращает войну домой, в Россию – добавляет стабильности международным отношениям, спасает мир от еще больших кризисов", – отметил он.

Также Зеленский заявил, что Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор.

12 января Зеленский и премьер Британии Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. LIGA.net публиковала полный текст.

публиковала полный текст. Украина и Канада заключат договор об "заверениях безопасности", сообщила 15 января посол Цмоц.

16 января французский лидер Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP.

21 января президент Литвы Науседа и его польский коллега Дуда выразили надежду на организацию встречи в рамках Люблинского треугольника с президентом Зеленским в ближайшем будущем.

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