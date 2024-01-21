Зеленський: Росія повинна відчути, що агресор найбільше втрачає від агресії

Президент Зеленський заявив, що на індивідуальному рівні має відповідати кожен воєнний злочинець та кожен терорист за злочини в Україні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

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Він наголосив, що без рішень Москви про початок цієї агресії були б живі зараз тисячі людей.

"За весь терор Росія буде відповідати – повинна відповісти. Тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях", – заявив він.

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Зеленський також звернув увагу на те, що на індивідуальному рівні має відповідати кожен воєнний злочинець та кожен терорист.

"І на рівні всієї держави-терориста – її активами та можливостями. Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор", – підкреслив він.

Росія щодня обстрілює регіони України. Впродовж 21 січня ворог випустив снаряди по Мирнограду та Селидовому в Донецькій області, обійшлося без загиблих, однак міста зазнали значних руйнувань.

Вдень під час повітряної тривоги у Кропивницькому та Полтаві пролунали вибухи. Також на Дніпропетровщині Сили ППО збили ракету.

Також цього дня російська армія обстріляла Донецьку область, зокрема місто Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення. Пізніше стало відомо про обстріл Мар'їнської громади, внаслідок чого загинув один чоловік, а ще один — зазнав поранень.

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