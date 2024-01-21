На Бахмутському напрямку українські бійці з протитанкового комплексу "Стугна" знищили російську БМП-2. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

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За даними ДПСУ, на Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили БМП-2 окупантів.

Прикордонники повідомили, що відстань до цілі становила близько 4 км.

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ПТРК "Стугна" зразка 2022 року на виставці IDEX-2023, ОАЕ (Фото: КБ Луч)

ДОВІДКА "Стугна" — український протитанковий ракетний комплекс, розроблений київським конструкторським бюро "Луч". Комплекс належить до другого покоління ПТРК — він є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130-мм або 152-мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно пультом, який виноситься на відстань до 50 м. "Стугна" — український протитанковий ракетний комплекс, розроблений київським конструкторським бюро "Луч". Комплекс належить до другого покоління ПТРК — він є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130-мм або 152-мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно пультом, який виноситься на відстань до 50 м.

20 січня речник ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.

Того ж дня 110 окрема механізована бригада опублікувала відео, як під час одного з найбільших штурмів Авдіївки Росія кинула в бій близько 500 окупантів та півсотні одиниць бойової техніки.

21 січня Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що за добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки та біля Куп'янська.

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