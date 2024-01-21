Українські військові показали знищення російської БМП-2 із ПТРК "Стугна" – відео
На Бахмутському напрямку українські бійці з протитанкового комплексу "Стугна" знищили російську БМП-2. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.
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За даними ДПСУ, на Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили БМП-2 окупантів.
Прикордонники повідомили, що відстань до цілі становила близько 4 км.
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ДОВІДКА"Стугна" — український протитанковий ракетний комплекс, розроблений київським конструкторським бюро "Луч". Комплекс належить до другого покоління ПТРК — він є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130-мм або 152-мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно пультом, який виноситься на відстань до 50 м.
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