Ракетний підрозділ Збройних Сил України знищив російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2" на Донецькому напрямку. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Військові заявляють, що оператори третього окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2".

Після цього оператори ССО навели на нього вогонь ракетного підрозділу Сил оборони, внаслідок чого комплекс РЕБ було знищено вщент.

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За даними ССО, росіяни завершили розробку комплексу, призначеного для виведення з ладу супутників зв'язку, восени 2018 року. Навесні 2019-го "Тірада-2" було зафіксовано на території окупованої Луганської області.

Російські комплекси РЕБ "ТІРАДА-2С" та Р-330Ж "Житель" на Луганщині, березень 2019 року (Фото: ОБСЄ)

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні — це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

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8 січня у зведенні Генерального штабу ЗСУ російська армія втратила 440 осіб та 43 одиниці техніки за минулу добу боїв на фронті.

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