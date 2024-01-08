ЗСУ знищили новітній російський комплекс РЕБ "Тірада-2" на Донецькому напрямку – відео
Ракетний підрозділ Збройних Сил України знищив російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2" на Донецькому напрямку. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Військові заявляють, що оператори третього окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2".
Після цього оператори ССО навели на нього вогонь ракетного підрозділу Сил оборони, внаслідок чого комплекс РЕБ було знищено вщент.
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За даними ССО, росіяни завершили розробку комплексу, призначеного для виведення з ладу супутників зв'язку, восени 2018 року. Навесні 2019-го "Тірада-2" було зафіксовано на території окупованої Луганської області.
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