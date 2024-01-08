Армія Росії втратила кілька сотень солдатів та десятки одиниць техніки — статистика
Російська армія втратила 440 осіб та 43 одиниці техніки за минулу добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 365 170 (+440),
- танків – 6031 (+9),
- бойових броньованих машин – 11 194 (+14),
- артилерійських систем – 8666 (+13),
- РСЗВ – 953 (+2),
- засобів ППО – 638 (+1),
- літаків – 329,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),
- крилатих ракет – 1787 (+1),
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 542 (+19),
- спеціальної техніки – 1328 (+1).
- Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.
- На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні — це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.
- ЗСУ: Росія стала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.
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