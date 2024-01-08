Армія Росії втратила кілька сотень солдатів та десятки одиниць техніки — статистика
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 440 осіб та 43 одиниці техніки за минулу добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 365 170 (+440),

- танків – 6031 (+9),

- бойових броньованих машин – 11 194 (+14),

- артилерійських систем – 8666 (+13),

- РСЗВ – 953 (+2),

- засобів ППО – 638 (+1),

- літаків – 329,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),

- крилатих ракет – 1787 (+1),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 542 (+19),

- спеціальної техніки – 1328 (+1).

  • Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.
  • На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні — це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.
  • ЗСУ: Росія стала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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