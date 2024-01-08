Армия России потеряла несколько сотен солдат и десятки единиц техники — статистика
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 440 человек и 43 единицы техники за минувшие сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 365 170 (+440),

— танков — 6031 (+9),

— боевых бронированных машин — 11 194 (+14),

— артиллерийских систем — 8666 (+13),

— РСЗО — 953 (+2),

— средств ПВО — 638 (+1),

— самолетов — 329,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6822 (+11),

— крылатых ракет — 1787 (+1),

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11 542 (+19),

— специальной техники — 1328 (+1).

  • Сейчас оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.
  • На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.
  • ВСУ: Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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