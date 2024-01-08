Армия России потеряла несколько сотен солдат и десятки единиц техники — статистика
Российская армия потеряла 440 человек и 43 единицы техники за минувшие сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 365 170 (+440),
— танков — 6031 (+9),
— боевых бронированных машин — 11 194 (+14),
— артиллерийских систем — 8666 (+13),
— РСЗО — 953 (+2),
— средств ПВО — 638 (+1),
— самолетов — 329,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6822 (+11),
— крылатых ракет — 1787 (+1),
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11 542 (+19),
— специальной техники — 1328 (+1).
- Сейчас оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.
- На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.
- ВСУ: Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.
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