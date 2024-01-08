Ракетное подразделение Вооруженных Сил Украины уничтожило российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" на Донецком направлении. Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.

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Военные заявляют, что операторы третьего отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

После этого операторы ССО навели на него огонь ракетного подразделения Сил обороны, в результате чего комплекс РЭБ был уничтожен до основания.

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По данным ССО, россияне завершили разработку комплекса, предназначенного для выведения из строя спутников связи, осенью 2018 года. Весной 2019-го "Тирада-2" был зафиксирован на территории оккупированной Луганской области.

Российские комплексы РЭБ

В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

8 января в сводке Генерального штаба ВСУ российская армия потеряла 440 человек и 43 единицы техники за минувшие сутки боев на фронте.

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