ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Тирада-2" на Донецком направлении – видео
Ракетное подразделение Вооруженных Сил Украины уничтожило российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" на Донецком направлении. Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.
Военные заявляют, что операторы третьего отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".
После этого операторы ССО навели на него огонь ракетного подразделения Сил обороны, в результате чего комплекс РЭБ был уничтожен до основания.
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По данным ССО, россияне завершили разработку комплекса, предназначенного для выведения из строя спутников связи, осенью 2018 года. Весной 2019-го "Тирада-2" был зафиксирован на территории оккупированной Луганской области.
- В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.
- На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.
- Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.
- 8 января в сводке Генерального штаба ВСУ российская армия потеряла 440 человек и 43 единицы техники за минувшие сутки боев на фронте.
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