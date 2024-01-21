На Бахмутском направлении украинские бойцы из противотанкового комплекса "Стугна" уничтожили российскую БМП-2. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

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По данным ГПСУ, на Бахмутском направлении бойцы Луганского отряда из противотанкового комплекса "Стугна" уничтожили БМП-2 оккупантов.

Пограничники сообщили, что расстояние до цели составляло около четырех км.

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ПТРК

СПРАВКА. "Стугна" – украинский противотанковый ракетный комплекс, разработанный киевским конструкторским бюро "Луч". Комплекс относится ко второму поколению ПТРК – он является полуавтоматическим, с системой наведения по лазерному лучу. Может вести огонь ракетами калибра 130-мм или 152-мм с различными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно пультом, который выносится на расстояние до 50 м. "Стугна" – украинский противотанковый ракетный комплекс, разработанный киевским конструкторским бюро "Луч". Комплекс относится ко второму поколению ПТРК – он является полуавтоматическим, с системой наведения по лазерному лучу. Может вести огонь ракетами калибра 130-мм или 152-мм с различными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно пультом, который выносится на расстояние до 50 м.

20 января спикер ВСУ Штупун сообщил, что сейчас штурмы россиян сконцентрированы на Авдеевке и Новомихайловке под Марьинкой. РФ в основном бросает пехоту почти без поддержки бронетехники.

В тот же день 110-я отдельная механизированная бригада опубликовала видео, как во время одного из самых больших штурмов Авдеевки Россия бросила в бой около 500 оккупантов и полсотни единиц боевой техники.

21 января Генштаб в утренней сводке сообщил, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Больше всего российская армия атакует в районе Авдеевки и возле Купянска.

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