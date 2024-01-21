Росія вдарила з "Градів" по Кураховому на Донеччині: загинув один чоловік, є поранений – фото

За даними очільника Донецької ОВА Філашкіна, російським ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків

Наслідки обстрілу Курахового (Фото: Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін)

Російська армія обстріляла Донецьку область, зокрема місто Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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За даними очільника ОВА, росіяни вдарили по місту із реактивної системи залпового вогню "Град" та поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік, ще один – отримав поранення.

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За його словами, російським ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Філашкін додав, що точні наслідки атаки встановлюються.

Наслідки обстрілу Курахового (Фото: Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін)

Наслідки обстрілу Курахового (Фото: Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін)

Наслідки обстрілу Курахового (Фото: Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін)

Наслідки обстрілу Курахового (Фото: Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін)

29 грудня 2023 року президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці.

Російська армія кожного дня обстрілює Донеччину. Зокрема 3 січня 2024 року ворог випустив по Авдіївці Донецької області чотири ракети, внаслідок цього одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

21 січня Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що за добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки та біля Куп'янська.

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