Росія вдарила з "Градів" по Кураховому на Донеччині: загинув один чоловік, є поранений – фото
Російська армія обстріляла Донецьку область, зокрема місто Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За даними очільника ОВА, росіяни вдарили по місту із реактивної системи залпового вогню "Град" та поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік, ще один – отримав поранення.
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За його словами, російським ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Філашкін додав, що точні наслідки атаки встановлюються.
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