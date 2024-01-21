РФ ударила из "Градов" по Курахово в Донецкой области: погиб один человек, есть раненый

По данным главы Донецкой ОВА Филашкина, российским ударом поврежден детсад и несколько частных домов

Последствия обстрела Курахового (Фото: Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин)

Российская армия обстреляла Донецкую область, в том числе город Курахово. В результате атаки погиб один человек, еще один – получил ранения, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным главы ОВА, россияне ударили по городу из реактивной системы залпового огня "Град" и попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина, еще один получил ранения.

Смотрите также: ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Тирада-2" на Донецком направлении – видео

По его словам, российским ударом поврежден детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили. Филашкин добавил, что точные последствия атаки устанавливаются.

Последствия обстрела Курахового (Фото: Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин)

Последствия обстрела Курахового (Фото: Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин)

Последствия обстрела Курахового (Фото: Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин)

Последствия обстрела Курахового (Фото: Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин)

29 декабря 2023 года президент Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Авдеевке.

Российская армия каждый день обстреливает Донецкую область. В частности 3 января 2024 года враг выпустил по Авдеевке Донецкой области четыре ракеты, в результате этого один человек погиб, еще один получил ранения.

21 января Генштаб в утренней сводке сообщил, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Больше всего российская армия атакует в районе Авдеевки и возле Купянска.

Читайте также: Генштаб: Россия с начала года потеряла 16 000 солдат, за последние сутки – 760