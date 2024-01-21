Генштаб: Росія з початку року втратила 16 000 солдатів, за останню добу – 760

Втрати Росії за 20 січня – 760 військових, 10 танків, сім одиниць артилерії

Фото: Офіс президента

Армія Росії протягом 20 січня втратила 760 людей, повідомив вранці у неділю Генеральний штаб. З початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 376 000 окупантів, а з початку 2024 року – 16 000.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 376 030 (+760) осіб ліквідовано;

→ танків – 6181 (+10);

→ бойових броньованих машин – 11 466 (+11);

→ артилерійських систем – 8875 (+7);

→ РСЗВ – 968 (+1);

→ засобів ППО – 655 (+1);

→ літаків – 331 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2);

→ крилатих ракет – 1818 (+0);

→ кораблів/катерів – 23 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки й автоцистерн – 11 862 (+14);

→ спецтехніки – 1392 (+3).