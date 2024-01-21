Генштаб: Росія з початку року втратила 16 000 солдатів, за останню добу – 760
Армія Росії протягом 20 січня втратила 760 людей, повідомив вранці у неділю Генеральний штаб. З початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 376 000 окупантів, а з початку 2024 року – 16 000.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 376 030 (+760) осіб ліквідовано;
→ танків – 6181 (+10);
→ бойових броньованих машин – 11 466 (+11);
→ артилерійських систем – 8875 (+7);
→ РСЗВ – 968 (+1);
→ засобів ППО – 655 (+1);
→ літаків – 331 (0);
→ гелікоптерів – 324 (0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2);
→ крилатих ракет – 1818 (+0);
→ кораблів/катерів – 23 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки й автоцистерн – 11 862 (+14);
→ спецтехніки – 1392 (+3).
- За словами Кирила Буданова, Росія втрачає стільки ж чи навіть більше солдатів, ніж здатна мобілізувати. Там, де не вистачає кадрових військових, вона використовує найманців.