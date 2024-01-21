Генштаб: Россия с начала года потеряла 16 000 солдат, за последние сутки – 760
Армия России за 20 января потеряла 760 человек, сообщил утром в воскресенье Генеральный штаб. С начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 376 000 оккупантов, а с начала 2024 года – 16 000.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 376 030 (+760) человек ликвидировано;
→ танков – 6181 (+10);
→ боевых бронированных машин – 11 466 (+11);
→ артиллерийских систем – 8875 (+7);
→ РСЗО – 968 (+1);
→ средств ПВО – 655 (+1);
→ самолетов – 331(0);
→ вертолетов – 324 (0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 6936 (+2);
→ крылатых ракет – 1818 (+0);
→ кораблей/катеров – 23 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 11 862 (+14);
→ спецтехники – 1392 (+3).
- По словам Кирилла Буданова, Россия теряет столько же или даже больше солдат, чем способна мобилизовать. Там, где не хватает кадровых военных, она использует наемников.