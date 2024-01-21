Генштаб: Россия с начала года потеряла 16 000 солдат, за последние сутки – 760

Потери России за 20 января – 760 военных, 10 танков, семь единиц артиллерии

Фото: Офис президента

Армия России за 20 января потеряла 760 человек, сообщил утром в воскресенье Генеральный штаб. С начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 376 000 оккупантов, а с начала 2024 года – 16 000.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 376 030 (+760) человек ликвидировано;

→ танков – 6181 (+10);

→ боевых бронированных машин – 11 466 (+11);

→ артиллерийских систем – 8875 (+7);

→ РСЗО – 968 (+1);

→ средств ПВО – 655 (+1);

→ самолетов – 331(0);

→ вертолетов – 324 (0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 6936 (+2);

→ крылатых ракет – 1818 (+0);

→ кораблей/катеров – 23 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 11 862 (+14);

→ спецтехники – 1392 (+3).