Буданов повторив заклик до мобілізації: Без цього не обійтися

Начальник ГУР сказав, що армія має відчутний дефіцит людей, але й у РФ проблеми. Вона втрачає стільки ж чи навіть більше солдатів, ніж мобілізує

Кирило Буданов (скриншот з фільму ''Рік'' Дмитра Комарова)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов знову заявив про необхідність мобілізації. В інтерв'ю Financial Times розвідник сказав, що "не можна навіть думати, що ми можемо обійтися без мобілізації".

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Буданов сказав, що українська армія має відчутний дефіцит людей, але й у Росії з цим проблеми. За його словами, Росія втрачає стільки ж чи навіть більше солдатів, ніж здатна мобілізувати.

Там, де не вистачає кадрових військових, вона використовує найманців, зокрема приватну військову компанію Вагнера, сказав Буданов, заперечивши тим самим російські заяви про її розпуск. "Якщо говорити про Пригожина, я б не поспішав із висновками. Я не кажу, що він не мертвий чи або що він мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу того, що він мертвий", – сказав він.

Росія офіційно оголосила Пригожина мертвим 27 серпня 2023 року – через чотири дні після авіакатастрофи, в якій він нібито розбився.

Буданов також сказав, що Росія витрачає більше зброї та снарядів, ніж здатна виробити, і тому була змушена "принижуватись", звернувшись по допомогу до Північної Кореї. "Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", – сказав розвідник.

Буданов, як пише Financial Times, відмовився давати "сміливі прогнози" на 2024 рік. "Я сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні", – цитує видання начальника ГУР.

Він не захотів давати оцінку поточній ситуації на фронті, запропонувавши слухати Генеральний штаб, а торішній контрнаступ схарактеризував так: "Сказати, що все добре, неправда. Сказати, що катастрофа, теж неправда".

Буданов сказав, що Україні вдасться стримати російську армію і додав: "Вся легенда про могутність [Росії] – це мильна бульбашка".

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зараз він – на доопрацюванні.

Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.