Буданов повторил призыв к мобилизации: Без этого не обойтись

Начальник ГУР сказал, что армия испытывает ощутимый дефицит людей, но и у РФ проблемы. Она теряет столько же или даже больше солдат, чем мобилизует

Кирилл Буданов (скриншот из фильма ''Год'' Дмитрия Комарова)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов снова заявил о необходимости мобилизации. В интервью Financial Times разведчик сказал, что "нельзя даже думать, что мы можем обойтись без мобилизации".

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Буданов сказал, что украинская армия испытывает ощутимый дефицит людей, но и у России с этим проблемы. По его словам, Россия теряет столько же или даже больше солдат, чем способна мобилизовать.

Там, где не хватает кадровых военных, она использует наемников, в том числе частную военную компанию Вагнера, сказал Буданов, опровергнув тем самым российские заявления о ее роспуске. "Если говорить о Пригожине, я бы не торопился с выводами. Я не говорю, что он не мертв или что он мертв. Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он мертв", — сказал он.

Россия официально объявила Пригожина мертвым 27 августа 2023 года – через четыре дня после авиакатастрофы, в которой он якобы разбился.

Буданов также сказал, что Россия использует больше оружия и снарядов, чем способна произвести, и поэтому была вынуждена "унижаться", обратившись за помощью к Северной Корее. "Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть. Без их помощи ситуация была катастрофической", — сказал разведчик.

Буданов, как пишет Financial Times, отказался давать "смелые прогнозы" на 2024 год. "Я надеюсь, что наши успехи будут больше, чем их", — цитирует издание начальника ГУР.

Он не захотел давать оценку текущей ситуации на фронте, предложив слушать Генеральный штаб, а прошлогоднее контрнаступление охарактеризовал так: "Сказать, что все хорошо, неправда. Сказать, что катастрофа тоже неправда".

Буданов сказал, что Украине удастся сдержать российскую армию, и добавил: "Вся легенда о могуществе [России] – это мыльный пузырь".