Буданов: Я не впевнений, що РФ зможе поповнювати запаси снарядів. Навіть із постачанням з КНДР

Буданов заявив, що Збройні Сили України довели, що здатні ефективно захищати свою територію

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов не впевнений, що Північна Корея допоможе росіянам відновлювати втрати. Про це він повідомив у коментарі Financial Times.

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За його словами, він сумнівається, що Росія зможе виробити стільки снарядів та призвати стільки людей, скільки вона втрачає у війні.

Він наголосив, що Сили оборони показали здатність ефективно захищати території.

FT із посиланням на західних чиновників пише, що випускати зброю загарбникам допомагають китайські чипи для виробництва машин.

"Ці зусилля поставили їх у краще положення, ніж те, в якому вони були після ослаблення в битві під Бахмутом у 2023 році", – сказали співрозмовники видання.

2 січня 2024 року Росія провела масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови та постраждалих.

4 січня в Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня спікер прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.

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