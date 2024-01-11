Очільник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю для LIGA.net заявив, що військові експерти майже стовідсотково впевнені в тому, що ракети, якими Росія била по Харкову, зокрема 2 січня 2024 року, були не виробництва країни-агресора.

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Очільник Харківської ОВА зазначив, що хоч і не хоче називати країну-виробника, однак військові експерти вказують на те, що є досить висока ймовірність того, що ці ракети були виготовлені Північною Кореєю.

Він наголосив, що надалі будуть ще працювати підрозділи розвідки для того, щоб встановити країну походження цих ракет, однак це вперше, коли Харків було обстріляно таким типом озброєння.

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"Ми спочатку думали, що це були Кинджали, бо швидкість була 7500 м/с, тобто це гіперзвукові ракети й ми фіксували саме таку швидкість, однак після того аналіз уламків підтвердив, що це Іскандер-М, який так само має такі балістичні характеристики", – зазначив Синєгубов.

За його словами, це досить важка зброя і ворог наніс ураження нею по готелю в місті та по житловій інфраструктурі.

"Причина лише одна – черговий терористичний акт і ніщо інше, тому що ця зброя була направлена виключно проти нашого цивільного населення", – підсумував очільник Харківської ОВА.

4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані. Того ж дня у Білому домі підтвердили, що Росія отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

11 січня глава оборонного відомства Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет додатково до передбачуваного постачання балістичних ракет малої дальності для використання Москвою у війні проти України.

2 січня 2024 року Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Опісля військово-топографічні фахівці виявили фрагменти ракети "Іскандер-М".

6 січня речник прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з тих, що виробляє Північна Корея.

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