ЗСУ про загрозу наступу на Харків: Це хотєлкі, а не реальність. Вони хочуть всю Україну

Фітьо заявив, що бажання ворога та його реальні військові можливості – це зовсім різні речі

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти хочуть захопити всю Україну, а не лише Харків, ситуація під контролем. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Сили оборони контролюють ситуацію на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку.

"Ми розуміємо, що ворог хоче захопити всю Україну, не тільки Харків. Але хотєлкі ворога та його можливості – це зовсім різні речі", — сказав Фітьо.

Він зазначив, що під Куп'янськом минулої доби було відбито п'ять штурмів росіян.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net , що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може.

, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

назвав матеріал The Telegraph "маячнею". 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

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