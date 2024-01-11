ВСУ об угрозе наступления на Харьков: Это хотелки, а не реальность. Они хотят всю Украину

Фитьо заявил, что желания врага и его реальные военные возможности — это совсем разные вещи

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты хотят захватить всю Украину, а не только Харьков, ситуация под контролем. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Силы обороны контролируют ситуацию в Харьковской области, в частности на Купянском направлении.

"Мы понимаем, что враг хочет захватить всю Украину, не только Харьков. Но хотелки врага и его возможности – это совершенно разные вещи", — сказал Фитьо.

Он отметил, что под Купянском за минувшие сутки было отбито пять штурмов россиян.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

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