ВСУ об угрозе наступления на Харьков: Это хотелки, а не реальность. Они хотят всю Украину
Российские оккупанты хотят захватить всю Украину, а не только Харьков, ситуация под контролем. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Силы обороны контролируют ситуацию в Харьковской области, в частности на Купянском направлении.
"Мы понимаем, что враг хочет захватить всю Украину, не только Харьков. Но хотелки врага и его возможности – это совершенно разные вещи", — сказал Фитьо.
Он отметил, что под Купянском за минувшие сутки было отбито пять штурмов россиян.
- Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.
- Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".
- 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.
Читайте также: Генерал Сырский о Купянске: РФ хочет заблокировать город с октября, уничтожаем потенциал