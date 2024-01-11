Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов в интервью для LIGA.net заявил, что военные эксперты почти полностью уверены в том, что ракеты, которыми Россия била по Харькову в частности 2 января 2024 года, были не производства страны-агрессора.

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Глава Харьковской ОГА отметил, что хоть и не хочет называть страну-производителя, однако военные эксперты указывают на то, что есть достаточно высокая вероятность того, что эти ракеты были изготовлены Северной Кореей.

Он отметил, что в дальнейшем будут еще работать подразделения разведки для того, чтобы установить страну происхождения этих ракет, однако это впервые, когда был Харьков обстрелян таким типом вооружения.

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"Мы сначала думали, что это были Кинжалы, потому что скорость была 7500 м/с, то есть это гиперзвуковые ракеты и мы фиксировали именно такую скорость, однако после того анализ обломков подтвердил, что это Искандер-М, который так же имеет такие баллистические характеристики", – отметил Синегубов.

По его словам, это достаточно тяжелое оружие и враг нанес поражение им по гостинице в городе и по жилой инфраструктуре.

"Причина только одна – очередной террористический акт и ничто другое, потому что это оружие было направлено исключительно против нашего гражданского населения", – подытожил глава Харьковской ОГА.

4 января 2024 года издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные. В тот же день в Белом доме подтвердили, что Россия получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

11 января глава оборонного ведомства Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет дополнительно к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности для использования Москвой в войне против Украины.

2 января 2024 года Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Впоследствии военно-топографические специалисты обнаружили фрагменты ракеты "Искандер-М".

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из производимых Северной Кореей.

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