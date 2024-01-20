Буданов: Я не уверен, что РФ сможет восполнять запасы снарядов. Даже с поставками из КНДР

Буданов заявил, что Вооруженные Силы Украины доказали, что способны эффективно защищать свою территорию

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов не уверен, что Северная Корея поможет россиянам восполнить потери. Об этом он сообщил в комментарии Financial Times.

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По его словам, он сомневается, что Россия сможет произвести столько снарядов и призвать столько человек, сколько она теряет в войне.

Он отметил, что Силы обороны показали способность эффективно защищать территории.

FT со ссылкой на западных чиновников пишет, что выпускать оружие захватчикам помогают китайские чипы для производства машин.

"Эти усилия поставили их в лучшее положение, чем они были после ослабления в битве при Бахмуте в 2023 году", — сказали собеседники издания.

2 января 2024 года Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки и пострадавших.

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из производимых Северной Кореей.

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