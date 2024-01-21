Ситуація на фронті. Росіяни найбільше атакують біля Авдіївки та Куп'янська

Кількість бойових зіткнень у суботу трохи зменшилася, більше ніж половина з них припала на два найгарячіші напрямки

Фото: Оперативне командування ''Захід''

Генеральний штаб у ранковому зведенні в неділю повідомив, що за добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки та біля Куп'янська.

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Росіяни з жовтня не полишають спроб оточити Авдіївку. Вчора там відбили 11 атак в районі самого міста та ще 12 атак біля сіл Сєверне, Водяне, Первомайське та Невельське.

На Куп’янському напрямку відбито 21 атаку ворога біля Синьківки і Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Ситуація на інших ділянках фронту така:

→ Лиманський напрямок – шість атак неподалік Тернів і Ямполівки, сім атак в районі Серебрянського лісництва і Білогорівки;

→ Бахмутський напрямок – вісім атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки;

→ Мар'їнський напрямок – шість атак біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

→ Запорізький напрямок – одна атака західніше Вербового;

→ Херсонський напрямок – шість штурмів на плацдарм в Кринках.

На Шахтарському напрямку наступальних дій росіян не було.

У суботу росіяни завдали ракетного удару по Новоградівці в Донецькій області, застосувавши там три ракети С-300.

Уночі також був повітряний удар з використанням двох ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Один з них збили, а що сталося з другим, військові не повідомляють.