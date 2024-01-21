Ситуація на фронті. Росіяни найбільше атакують біля Авдіївки та Куп'янська
Генеральний штаб у ранковому зведенні в неділю повідомив, що за добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки та біля Куп'янська.
Росіяни з жовтня не полишають спроб оточити Авдіївку. Вчора там відбили 11 атак в районі самого міста та ще 12 атак біля сіл Сєверне, Водяне, Первомайське та Невельське.
На Куп’янському напрямку відбито 21 атаку ворога біля Синьківки і Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
Ситуація на інших ділянках фронту така:
→ Лиманський напрямок – шість атак неподалік Тернів і Ямполівки, сім атак в районі Серебрянського лісництва і Білогорівки;
→ Бахмутський напрямок – вісім атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки;
→ Мар'їнський напрямок – шість атак біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки;
→ Запорізький напрямок – одна атака західніше Вербового;
→ Херсонський напрямок – шість штурмів на плацдарм в Кринках.
На Шахтарському напрямку наступальних дій росіян не було.
У суботу росіяни завдали ракетного удару по Новоградівці в Донецькій області, застосувавши там три ракети С-300.
Уночі також був повітряний удар з використанням двох ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Один з них збили, а що сталося з другим, військові не повідомляють.
- Росіяни, за даними Генштабу, активізували бойові дії з четверга, коли добова кількість боєзіткнень зросла з 78 (у середу) до 127. У п'ятницю на фронті було 103 бойові зіткнення.
- 19 січня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу сказав, що його турбують висловлювання Дональда Трампа, який обіцяє закінчити війну за 24 години, і запропонував йому приїхати в Україну.