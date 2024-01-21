Ситуация на фронте. Россияне больше всего атакуют в районах Авдеевки и Купянска

Количество боевых столкновений в субботу немного уменьшилось, более половины из них пришлось на два самых горячих направления

Фото: Оперативное командование ''Запад''

Генеральный штаб в утренней сводке в воскресенье сообщил, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Больше всего российская армия атакует в районе Авдеевки и возле Купянска.

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Россияне с октября не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Вчера там отбили 11 атак в районе самого города и еще 12 атак возле сел Северное, Водяное, Первомайское и Невельское.

На Купянском направлении отбита 21 атака врага возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Ситуация на других участках фронта:

→ Лиманское направление – шесть атак неподалеку Тернов и Ямполевки, семь атак в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки;

→ Бахмутское направление – восемь атак вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки;

→ Марьинское направление – шесть атак возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки;

→ Запорожское направление – одна атака западнее Вербового;

→ Херсонское направление – шесть штурмов на плацдарм в Крынках.

На Шахтерском направлении наступательных действий россиян не было.

В субботу россияне нанесли ракетный удар по Новоградовке в Донецкой области, применив там три ракеты С-300.

Ночью также был воздушный удар с использованием двух ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Один из них сбили, а что случилось со вторым, военные не сообщают.