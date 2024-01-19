ЗСУ: Майже вдвічі зросла кількість атак. Ворог активніше під Кремінною, штурмує Куп'янськ

Військові заявили, що за добу на передовій відбулося 127 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наступають на всіх напрямках фронту, сильніше активізувавшись зокрема на ділянках Луганської області. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Військові заявили, що за добу на передовій відбулося 127 бойових зіткнень, вчора їх було 78. У районі Куп'янська росіяни наступали біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового, Сили оборони відбили 18 атак.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще вісім атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

В напрямку Богданівки поблизу Бахмута відбито дві атаки.

ЗСУ відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського.

Також Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

Чотири російські атаки відбито західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили п'ять атак ворога західніше Вербового та Роботиного.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області ворог 11 разів намагався штурмувати позиції української армії, успіху не мав.

Українська авіація завдала ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетники уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління росіян.

Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.

Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".

Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку.

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