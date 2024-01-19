ВСУ: Почти вдвое выросло количество атак. Враг активничает под Кременной, штурмует Купянск

Военные заявили, что за сутки на передовой произошло 127 боевых столкновений

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты наступают по всем направлениям фронта, сильнее активизировавшись в частности на участках Луганской области. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Военные заявили, что за сутки на передовой произошло 127 боевых столкновений, вчера их было 78. В районе Купянска россияне наступали у Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Берестового, Силы обороны отбили 18 атак.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 15 атак врага у Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще восемь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

В направлении Богдановки вблизи Бахмута отбиты две атаки.

ВСУ отбили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского.

Также Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

Четыре российских атаки отбиты западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили пять атак врага западнее Вербового и Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области враг 11 раз пытался штурмовать позиции украинской армии, успеха не имел.

Украинская авиация нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетчики поразили один район сосредоточения личного состава и два пункта управления россиян.

Бойцы ССО ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой, враг пытался провести разведку украинских позиций.

Операторы ССО навели огонь на вражеские цели – и бойцы Сил обороны поразили из ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".

Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" в Запорожском направлении.

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